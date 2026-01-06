martedì, 6 Gennaio , 26
A Salerno la presentazione del libro di don Roberto Faccenda

Si terrà giovedì al Teatro Delle Arti “A(r)marsi con cinque ciottoli”

Giovedì 8 gennaio alle ore 18:00, il Teatro Delle Arti di Salerno ospiterà la presentazione del libro di don Roberto Faccenda, “A(r)marsi con cinque ciottoli”, un’opera che unisce riflessione spirituale, profondità culturale e attenzione alle sfide del nostro tempo.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del direttore artistico del Teatro Delle Arti, Claudio Tortora, che accoglierà il pubblico in uno spazio da sempre dedicato al dialogo tra arte, pensiero e comunità.

A moderare l’incontro sarà Monica De Santis, che guiderà il confronto con l’autore in un percorso di ascolto e condivisione.

Il libro prende ispirazione dal celebre episodio biblico di Davide e Golia, reinterpretato come metafora del cammino umano e spirituale contemporaneo.

I “cinque ciottoli” diventano strumenti interiori, armi simboliche con cui affrontare le paure, le fragilità e le sfide quotidiane, in un tempo segnato da incertezze e conflitti interiori.

Don Roberto Faccenda propone una scrittura accessibile ma profonda, capace di parlare tanto al credente quanto a chi è in ricerca, offrendo spunti di meditazione, consapevolezza e impegno personale.

La presentazione sarà un’occasione per riflettere sul valore della spiritualità come risorsa culturale, capace di dialogare con il presente e di offrire chiavi di lettura autentiche per la vita personale e collettiva.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

