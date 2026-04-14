martedì, 14 Aprile , 26

Farmaci a rischio in Ue, effetto chiusura Stretto di Hormuz

(Adnkronos) - Un allarme sulle possibili carenze di...

Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna

(Adnkronos) - Lutto per Bruno Giordano. Oggi, martedì...

Israele e Libano uniti per liberare il Paese: costruttivi i colloqui di pace a Washington ma senza Hezbollah presente

(Adnkronos) - I negoziati fra Israele e Libano...

“Pensavo a una vampata invece era un ictus”, la rivelazione della dottoressa Pimple Popper

(Adnkronos) - Sandra Lee, la celebre dottoressa Pimple...
HomeNewsA Salerno moda, riciclo e cuore
a-salerno-moda,-riciclo-e-cuore
A Salerno moda, riciclo e cuore
News

A Salerno moda, riciclo e cuore

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

Convitto Nazionale e Galilei-Di Palo lanciano la sfida dello stile a spreco zero

Sarà la sede di Salerno Pulita a ospitare domani, mercoledì 15 aprile alle ore 10, la conferenza stampa di presentazione di “Ri-Vestiamo Salerno – La moda che non si spreca, ma rinasce”.

All’incontro con i media interverranno il presidente di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, il presidente della Lilt Salerno, Giuseppe Pistolese, e i dirigenti scolastici Claudio Naddeo ed Emiliano Barbuto, accompagnati dalle docenti referenti Annunziata Memoli e Mascia Milito.

Insieme illustreranno come la creatività studentesca possa trasformarsi in un potente strumento di sensibilizzazione ambientale e in un concreto sostegno benefico per il territorio.

L’iniziativa nasce dall’estro degli studenti del Convitto Nazionale (con la sede annessa F. Trani) e dell’Istituto Galilei-Di Palo, che hanno scelto di mettere la moda sostenibile e l’economia circolare al centro del proprio percorso formativo.

I ragazzi dei due istituti salernitani hanno lavorato con dedizione per trasformare abiti dismessi e materiali tessili recuperati in opere originali e moderne, pronte a rivivere una seconda vita. Queste creazioni saranno le protagoniste di una sfilata evento che si terrà sabato 18 aprile alle ore 18:30 presso il Centro Sociale di Salerno.

Il progetto ha potuto contare sul supporto operativo di Salerno Pulita per il recupero dei materiali e sulla collaborazione con il progetto “Non fare lo sbronzo”.
L’obiettivo, però, va oltre l’estetica e l’ecologia: i capi realizzati dagli studenti saranno infatti disponibili a fronte di una donazione minima.

Il ricavato servirà a sostenere le attività di prevenzione della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sede di Salerno, unendo così il rispetto per l’ambiente alla solidarietà e alla cura della salute.

Previous article
Superenalotto, due 5+1 incassano 289mila euro a testa: i numeri vincenti
Next article
“Pensavo a una vampata invece era un ictus”, la rivelazione della dottoressa Pimple Popper

POST RECENTI

News

Unicredit colloca bond senior non-preferred da 1 mld di euro

Emissione rivolta a investitori istituzionali UniCredit ha lanciato un bond senior non-preferred con una durata di sei anni e con la possibilità di essere richiamata dopo...
News

Imprese, decreto su Transizione 5.0 pienamente operativo in un mese

Trasmesso al MEF perché sia concertato ed emanato A seguito delle modifiche richieste dalle associazioni imprese al decreto legge su Transizione 5.0, “abbiamo avuto la necessità...
News

A Caserta la cultura parla europeo

Con unanimi apprezzamenti si è conclusa a Caserta, presso la Biblioteca del Seminario Vescovile, la IV edizione della rassegna multimediale organizzata dalle associazioni Excalibur Multimedia...
News

Andria celebra il Made in Italy

Il 15 aprile la “Giornata del Prodotto Italia” dove imprese, istituzioni e territorio insieme per valorizzare le eccellenze italiane In occasione della Giornata Nazionale del Made...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.