a-salerno-nasce-il-nuovo-center-word

Il luogo delle “pause perfette” tra svago, benessere e servizi per la persona

È stato inaugurato a Salerno il nuovo Center Word, uno spazio innovativo pensato per mettere al centro la persona e i suoi bisogni quotidiani. Non un semplice centro commerciale, ma un vero e proprio luogo di aggregazione, dove vivere momenti di svago, benessere e praticità. Non a caso il motto scelto è: “il luogo delle pause perfette”.

“La struttura nasce per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più dinamico ha sottolineato Salvatore Barbato, patron del Gruppo Center – , che cerca spazi in cui sostare, ricaricarsi e ritrovare comfort.

Al Center Word, infatti, ogni pausa assume un significato diverso: c’è chi si concede un momento di divertimento, chi si prende cura di sé, chi risolve piccole incombenze quotidiane mentre si rilassa.

Un centro che unisce emozione, servizi e cura della persona

Fiore all’occhiello della nuova struttura è la presenza di Adrenaline, un’area dedicata all’intrattenimento evoluto, affiancata da un nuovo formato di bowling, studiato per offrire un’esperienza più coinvolgente e moderna, pensata per famiglie, giovani e gruppi di amici.

Accanto alla componente ludica trovano spazio servizi utili e legati al benessere personale, come: sartoria e lavanderia, per coniugare praticità e qualità; un innovativo centro di crioterapia, pensato per chi desidera rigenerarsi, alleviare tensioni o dedicarsi alla cura del proprio corpo attraverso tecnologie avanzate.

Completa l’offerta un’ampia area dedicata al food, con proposte variegate adatte a tutti i momenti della giornata: dal pasto veloce alle pause rilassanti, dallo snack alla cucina più ricercata.

Un nuovo modello di aggregazione urbana

“Il Center Word nasce come formula innovativa di socialità, un modello che si sta affermando sempre più nelle città contemporanee. A Salerno – ha evidenziato Alessandro Ferrara, assessore alle Attività produttive del Comune di Salerno – trova una declinazione in grado di unire intrattenimento, benessere e servizi in un unico luogo, attraverso un investimento economico che ha registrato anche un nuovo sviluppo occupazionale”.

La visione

A raccontare lo spirito del progetto è Imma Barbato, direttore del Center Word: “Abbiamo immaginato un luogo in cui ognuno possa ritagliarsi la propria ‘pausa perfetta’. Un centro che accoglie, che offre comfort ma anche emozioni, servizi utili e spazi da vivere.

Il Center Word è pensato per essere un punto di riferimento quotidiano, un nuovo modo di stare insieme e di prendersi cura di sé nella propria città“.