A San Valentino “Fai l’amore, ripudia la guerra”: letti in piazza in cinque città

ROMA – Si può festeggiare San Valentino non solo per celebrare l’amore di coppia. La giornata del 14 febbraio quest’anno può diventare l’occasione per dire “no” alla guerra. È l’invito che lancia Emergency attraverso l’iniziativa “Fai l’amore, ripudia la guerra!”. In 5 città italiane- Milano, Roma, Padova, Catanzaro e Bari- sarà infatti posizionato un letto a due piazze che “ospiterà chi vorrà mettersi in gioco scrivendo un cartello contro la guerra e scattarsi una foto”. A Milano parteciperà all’iniziativa anche il presentatore e comico Max Angioni, mentre a Roma ci saranno la violinista Valentina Del Re e il poeta Er Pinto.

COME JOHN LENNON E YOKO ONO

“L’iniziativa- spiega in una nota Emergency- si ispira al famoso “Bed-in” di John Lennon e Yoko Ono che nel 1969 protestarono in maniera non violenta contro la guerra in Vietnam, promuovendo la pace.L’evento aperto a tutti rilancia la campagna R1PUD1A di Emergency che vuole riaffermare l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

“SONO 56 LE GUERRE NEL MONDO, IL 90% DELLE VITTIME SONO CIVILI”

La campagna ha l’obiettivo di diffondere il messaggio contro la guerra ispirato dell’articolo 11 della Costituzione a cui possono aderire non solo i singoli cittadini ma scuole, teatri, Comuni, enti pubblici e locali. In un momento in cui la guerra sembra inevitabile – e sono 56 le guerre nel mondo – Emergency, proprio grazie alla sua esperienza sul campo, afferma che il 90% dei morti e dei feriti sono civili e che la spesa di un F-35 vale quanto 3.244 posti letto di terapia intensiva. L’Associazione nata per offrire cure medico chirurgiche gratuite di elevata qualità alle vittime della guerra e per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani, dalla sua fondazione è intervenuta in 21 Paesi curando, in tutte le sue strutture, oltre 13 milioni di pazienti nel mondo. Oggi l’organizzazione è presente con i suoi operatori in Sudan, Ucraina e nella Striscia di Gaza in Palestina.

DOVE E A CHE ORA TROVARE IL “LETTO” DI EMERGENCY

Roma: Largo Argentina dalle 17:30

Milano: Piazza Mercanti 13/15 dalle 17:30

Catanzaro: Piazzetta della Libertà dalle 15

Bari: Via Argiro dalle 17:30

Padova: Prato della Valle dalle 16

(Fonte foto di apertura: https://www.comune.modena.it)

