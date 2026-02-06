venerdì, 6 Febbraio , 26

A Pistoia nuovo incontro ciclo 'Leggere, sentire, vivere. Un anno dopo'

A San Valentino torna la mostra "Sensuability, ti ha detto niente la mamma?"

A San Valentino torna la mostra “Sensuability, ti ha detto niente la mamma?”

Appuntamento a partire dalle 16.00 presso Villa Altieri. Partecipano: Fabio Magnasciutti, Riccardo Corbò, Fiamma Ficcadenti, Maya Vetri e Francesca Ghermandi. Special Guest: Elena Mistrello

Nel giorno di San Valentino, venerdì 14 febbraio 2026, inaugura a Roma presso Villa Altieri (Viale Manzoni 47) la mostra “Sensuability, ti ha detto niente la mamma?”, la nuova edizione dell’evento espositivo del progetto culturale Sensuability®, ideato da Armanda Salvucci e promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Nessunotocchimario.

Un San Valentino fuori dagli stereotipi, all’insegna dell’amore, del desiderio e della libertà di espressione, che prende forma attraverso fumetti e illustrazioni capaci di raccontare la sessualità e la disabilità con ironia, poesia e potenza visiva. In mostra oltre 70 opere selezionate nell’ambito dell’ultima edizione del concorso Sensuability & Comics, insieme ai lavori di artisti affermati del panorama nazionale.

“Celebrare l’amore il 14 febbraio con Sensuability significa parlare di corpi reali, desideri legittimi e relazioni possibili – spiega Armanda Salvucci, ideatrice del progetto –. Questa mostra è un invito a superare tabù e pregiudizi, riscoprendo la sensualità come linguaggio universale che appartiene a tutte e tutti”.

All’inaugurazione saranno presenti Riccardo Corbò, Fiamma Ficcadenti, Fabio Magnasciutti, Maya Vetri e Francesca Ghermandi, insieme agli autori e alle autrici protagonisti della mostra. Ospite speciale dell’edizione 2026 sarà Elena Mistrello.

La serata sarà accompagnata da musica dal vivo, convivialità e momenti di incontro con gli artisti, in un clima festoso e gioioso che trasforma San Valentino in una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme.

Ingresso gratuito.

Programma inaugurazione – venerdì 14 febbraio 2026

Ore 16.00 – 18.00 Tour della mostra
Ore 18.00 Premiazione concorso Sensuability & Comics
Ore 19.00 Concerto Not Due
Ore 19.30 Aperitivo

