A Sant’Angelo Lodigiano ad ottobre Re Tartufo e Mr Fungo

La manifestazione culinaria si svolgerà in due fine settimana

Roma, 6 ott. (askanews) – Due weekend (da venerdì a domenica) dedicati ai sapori tipici dell’autunno stanno per animare Sant’Angelo Lodigiano (Lodi). L’11, 12, 13 e il 18, 19, 20 ottobre 2024, la città ospiterà l’evento “Re Tartufo e Mr. Fungo” presso il Cupolone di via Forze dell’Ordine, un evento attesissimo che celebra la stagione dalle foglie colorate con un menù speciale.

I visitatori potranno gustare piatti come la tartare di manzo con tartufo, il risotto al tartufo, le orecchiette salsiccia e funghi e i porcini fritti, oltre a poter acquistare tartufi freschi al peso. Non mancheranno vini del territorio, snack e bibite, mentre per i più piccoli sarà disponibile un menù dedicato.

La manifestazione, con oltre 1000 posti a sedere in 1300 mq al coperto, non sarà solo un trionfo di sapori, ma anche un vero e proprio villaggio di intrattenimento grazie alla “Corte di Menelao”, che offrirà spettacoli per tutta la famiglia.

L’ingresso è completamente gratuito, e i partecipanti potranno scegliere di pranzare o cenare sul posto con orari che coprono sia il venerdì sera che l’intera giornata di sabato e domenica.