A Sassari il M5S ‘salva’ il sindaco ex An e scongiura la crisi

AGI Il Movimento Cinque stelle evita la crisi al comune di Sassari con la benedizione del capo politico Vito Crimi. Questa mattina il sindaco Nanni Campus, ex An al suo secondo mandato con il sostegno di liste civiche, che rischiava di saltare dopo la defezione di cinque consiglieri, ha ufficializzato l’ingresso in maggioranza dei tre consiglieri pentastellati. “Ci siamo confrontati col capo politico e abbiamo avuto l’appoggio”, spiega Maurilio Murru presidente del Consiglio comunale in forza ai 5 stelle, “anche per la serenità di dare sostegno a un progetto civico che non ha colore politico”.

