AGI – La licenza elementare l’ha presa nel 1942 nonostante la guerra. La terza media l’ha conseguita a 86 anni nonostante l’età. E oggi, nonostante la pandemia, Franceschino Vargiu di Dolianova (Cagliari) – 90 anni compiuti lo scorso ottobre – continua ad andare a scuola.

“Certo che mi sono iscritto anche quest’anno. Appena si potrà voglio fare anche il corso di informatica”, racconta all’AGI Franceschino. Nulla, proprio nulla, è riuscito a far desistere Vargiu che – dopo una vita da manovale, emigrato in Svizzera e rientrato – ha ripreso gli studi folgorato dalla storia di Gramsci. “Ho letto il nome di una strada: via Antonio Gramsci.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo A scuola a 90 anni nonostante la pandemia, ‘Tziu Franceschinu’ vuole il diploma proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento