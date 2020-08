A scuola con la mascherina: ne serviranno 11 milioni a settimana

AGI – Il Ministero dell’Istruzione ha acquisito 2 milioni di test sierologici da usare per gli insegnanti in vista del ritorno in aula a settembre e provvederà a 11 milioni di mascherine a settimana per le scuole. Secondo quanto apprende l’AGI, sono questi alcuni degli elementi di cui si sta parlando in viale Trastevere insieme ai rappresentanti sindacali degli insegnanti e dei dirigenti, e con il commissario straordinario, Domenico Arcuri. I docenti si sottoporranno prima al test, e nel caso in cui risultino positivi agli anticorpi sviluppati con il coronavirus, dovranno effettuare un tampone. Il periodo tra uno e l’altro sarà considerato periodo di quarantena.

