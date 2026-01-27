a-scuola-con-sielte-e-polo-della-formazione-professionale:-corsi-per-lavoro-in-tlc-e-reti-elettriche

ROMA – Sielte e il Polo Pubblico della Formazione Professionale, costituito da Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale, annunciano un’alleanza strategica per la formazione professionale nella filiera delle telecomunicazioni.

Il progetto, presentato oggi a Palazzo Valentini, prevede la nascita di una Academy con i corsi formativi che si svolgeranno presso gli spazi del centro di formazione professionale ‘Luigi Petroselli’.

IL PROGRAMMA

L’iniziativa si rivolge ai giovani che desiderano intraprendere un percorso didattico d’eccellenza finalizzato all’inserimento immediato nel mondo del lavoro. Il programma prevede circa 1.000 ore di formazione suddivise tra lezioni teoriche in aula e attività pratiche in laboratorio, a cui si accompagneranno le attività di affiancamento on the job.

Le attività didattiche prenderanno il via a ottobre 2026. Nei prossimi mesi verranno definiti nel dettaglio i programmi per la formazione di tecnici on field Vas e Ultrabroadband, specializzati sulla rete in rame e fibra ottica, palificatori e addetti alle infrastrutture di rete.

Il progetto si inserisce nel più ampio protocollo d’intesa siglato tra le imprese del settore, rappresentate da Asstel – Assotelecomunicazioni, e la Città Metropolitana di Roma Capitale, volto a colmare il gap di competenze tecniche nel mercato digitale italiano, oltre ad assicurare al settore un importante bacino di risorse professionali.

“La creazione della Academy rappresenta una significativa opportunità per avvicinare i giovani al mondo del lavoro- ha dichiarato il presidente di Sielte, Salvatore Turrisi- connettendo le competenze tecniche agli ambiti più innovativi del digitale. Sielte crede fermamente che la collaborazione istituzionale sia la chiave per garantire infrastrutture moderne ed efficienti, formando professionisti pronti a rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione. Investire sui giovani e fornire loro competenze certificate è essenziale per la crescita delle imprese e per lo sviluppo dell’Italia”.

