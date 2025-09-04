giovedì, 4 Settembre , 25

Da Versace a Ferragni, addio a Giorgio Armani: i vip lo ricordano così

(Adnkronos) - "Il mondo ha perso un gigante...

Hamilton: “Gp Monza, penalizzazione eccessiva. Fin qui con la Ferrari una corsa su montagne russe”

(Adnkronos) - "L'esperienza in Ferrari è stata fin...

Armani, l’omaggio della stampa internazionale: “L’Italia perde un genio”

(Adnkronos) - La stampa internazionale omaggia Giorgio Armani,...

Giorgio Armani con Sergio Galeotti l’amore che ha cambiato la moda

(Adnkronos) - Quando si parla di Giorgio Armani,...
a-segrate-i-funerali-di-emilio-fede,-l’arrivo-del-feretro
A Segrate i funerali di Emilio Fede, l’arrivo del feretro

A Segrate i funerali di Emilio Fede, l’arrivo del feretro

Video NewsA Segrate i funerali di Emilio Fede, l'arrivo del feretro
Redazione-web
Di Redazione-web

Presenti la figlia Sveva, Paolo Brosio, Dell’Utri

Segrate (Milano), 4 set. (askanews) – L’arrivo del feretro di Emilio Fede nella parrocchia di Dio Padre, a Milano 2, Segrate, alle porte di Milano, dove si sono svolti i funerali del noto giornalista e conduttore tv.Presenti la figlia Sveva e la sua famiglia, il fratello Puccio, amici e colleghi come Paolo Brosio, Adriano Galliani, Claudio Brachino, Gianfranco Miccichè arrivato in chiesa insieme con Marcello Dell’Utri.Il giornalista televisivo si è spento il 2 settembre a 94 anni in una residenza per anziani, dove aveva trascorso gli ultimi tempi con l’aggravarsi della malattia, a Milano 2, quartiere residenziale costruito da Silvio Berlusconi nel Comune di Segrate.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.