a-segrate-i-funerali-di-emilio-fede,-l’arrivo-del-feretro

Segrate (Milano), 4 set. (askanews) – L’arrivo del feretro di Emilio Fede nella parrocchia di Dio Padre, a Milano 2, Segrate, alle porte di Milano, dove si sono svolti i funerali del noto giornalista e conduttore tv.Presenti la figlia Sveva e la sua famiglia, il fratello Puccio, amici e colleghi come Paolo Brosio, Adriano Galliani, Claudio Brachino, Gianfranco Miccichè arrivato in chiesa insieme con Marcello Dell’Utri.Il giornalista televisivo si è spento il 2 settembre a 94 anni in una residenza per anziani, dove aveva trascorso gli ultimi tempi con l’aggravarsi della malattia, a Milano 2, quartiere residenziale costruito da Silvio Berlusconi nel Comune di Segrate.