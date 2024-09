A Siracusa simulazione soccorso mare con Lollobrigida e Piantedosi

Per testare corretta gestione procedure di emergenza

Roma, 24 set. (askanews) – Questa mattina, all’interno del programma di DiviNazione Expo di Siracusa, è stata condotta un’esercitazione di ricerca e soccorso aeromarittimo e antincendio, con il coinvolgimento della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco. I ministri Lollobrigida e Piantedosi hanno assistito alla dimostrazione, che ha avuto lo scopo di testare la corretta ed efficace gestione di tutte le procedure di emergenza.

Lo scenario ha coinvolto un peschereccio, che ha simulato un incendio a bordo, mentre si segnalava un membro dell’equipaggio disperso in mare e un ferito. Ad attivarsi è stata la locale Sala Operativa della Guardia Costiera, con il coinvolgimento di un elicottero della Guardia Costiera, nonché due motovedette e il personale marittimo per il recupero del naufrago e i soccorsi all’equipaggio. Un’unità navale specializzata dei Vigili del Fuoco con l’ausilio del soccorso acquatico è poi intervenuta per spegnere l’incendio.

A bordo della Nave Gregoretti della Guardia Costiera erano presenti per assistere all’esercitazione, oltre ai ministri e alle altre autorità intervenute, gli studenti dell’Istituto Nautico Rizza di Siracusa.