A Sorrento le Giornate Professionali di Cinema – Growing

Da lunedì 1° dicembre, un parterre straordinario, proiezioni in anteprima, incontri e seminari, fino a giovedì 4 per la 48^ edizione

Inizia lunedì 1° dicembre a Sorrento la 48^ edizione delle Giornate Professionali di Cinema – Growing, organizzata dall’Anec in collaborazione con l’Anica. Proiezioni in anteprima, incontri e seminari, fino al 4 dicembre tra l’Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Tasso, caratterizzano il programma della manifestazione, tra i principali appuntamenti dell’industria cinematografica italiana, realizzata con la partecipazione di Acec ed il sostegno del Mic – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della Siae.

Tra i protagonisti del grande schermo sono annunciati alle Giornate gli attori Antonio Albanese, Stefano Accorsi, Herbert Ballerina, Enrico Borello, Carolina Crescentini, Fabio De Luigi, Christian De Sica (nella foto sopra), Elodie (nella foto in basso), Emanuela Fanelli, Anna Ferzetti, Pilar Fogliati, Edoardo Leo, Roberto Lipari, Francesco Mandelli, Nicola Nocella, Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Lillo Petrolo, Pif, Andrea Pisani, Virginia Raffaele, Michele Riondino, Vanessa Scalera, Giulia Vecchio ed i registi Daniele Barbiero, Massimiliano Bruno, Leonardo Di Costanzo, Paolo Genovese, Stefano Mordini, Gabriele Muccino, Gennaro Nunziante, Ferzan Ozpetek, Eros Puglielli, Ludovica Rampoldi, Francesco Sossai.

Saranno a Sorrento per presentare ai 1500 accreditati, tra esercenti, distributori, produttori e operatori del settore, i loro prossimi film, o per ricevere la Chiave d’Oro nella serata in cui si attribuisce il Biglietto d’oro del Cinema Italiano, il premio che l’ANEC assegna ai maggiori successi al botteghino nella serata, condotta da Gioia Marzocchi e aperta al pubblico, in programma mercoledì 3 dicembre (ore 19.45) nella Sala Sirene dell’Hilton.

La presentazione della 48^ edizione di Simone Gialdini (direttore generale Anec), ed il saluto dei Presidenti Piera Detassis (Accademia del Cinema Italiano-Premi David Donatello), Benedetto Habib (Unione Produttori Anica), Luigi Lonigro (Unione Editori e Distributori ANICA), Mario Lorini (Anec), Alessandro Usai (Anica), aprono, lunedì 1° dicembre (alle ore 16.30) all’Hilton, le porte dell’imponente Sala Sirene.

Qui si terranno tutte le convention delle società di distribuzione che iniziano subito con The Walt Disney Company (lunedì, ore 17.15) per concludersi con Warner Bros., nella mattinata di giovedì 4. Cinque le anteprime aperte al pubblico di Sorrento a partire da lunedì 1° dicembre (ore 21.15, Cinema Tasso) con 01 Distribution che presenta Breve storia d’amore, esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, interpretato da Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino.

Cinema italiano nuovamente protagonista con Vision Distribution, martedì 2 dicembre (ore 17.45 circa, Hilton) che presenta 2 cuori e 2 capanne di Massimiliano Bruno (presente in sala) con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Ancora martedì 2 (ore 21.15, Cinema Tasso) Fandango propone Gioia mia di Margherita Spampinato con Aurora Quattrocchi e Marco Fiore. Mercoledì 3 (ore 20.30 circa, Hilton) anteprima Universal Pictures con la proiezione del film Song sung blue – Una melodia d’amore di Craig Bewer, interpretato da Hugh Jackman e Kate Hudson.

In chiusura, giovedì 4 dicembre (ore 21.15, Cinema Tasso), Medusa Film presenta Aldo Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna, film documentario di Sophie Chiarello che ripercorre la carriera dei tre grandi protagonisti del cinema e del teatro italiano.

Il programma delle anteprime si completa con due proiezioni riservate agli accreditati. La prima è Rental family – Nelle vite degli altri, diretto da Hikari con Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, un film Searchlight Pictures distribuito da The Walt Disney Company (lunedì 1° dicembre, ore 18.30 circa, Hilton); la seconda, presentata da PiperFilm, è La grazia di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo ed Anna Ferzetti (martedì 2 dicembre, ore 10.30 circa, Hilton). Entrambi i film saranno nelle sale italiane dal prossimo 15 gennaio 2026.

Molto articolato, tra proiezioni ed incontri, il programma dedicato alle scuole con quattro matinée che iniziano lunedì 1° dicembre con Un topolino sotto l’albero (Eagle Pictures), film di animazione di Henrik Martin Dahlsbakken.

Le Giornate offrono spunti ed occasioni di confronto con quanto avviene in altri Paesi dell’Unione Europea. Dopo la Francia, protagonista nella passata edizione, quest’anno l’industria cinematografica italiana avrà modo di confrontarsi con la Spagna.

La quattro giorni sorrentina offrirà, inoltre, l’occasione per discutere dei temi di maggiore attualità che interessano l’industria cinematografica nazionale, come nel caso del cosiddetto “effetto TikTok” sul box office, delle opportunità derivanti dal welfare contrattuale, degli effetti del PNRR sulle sale cinematografiche, degli strumenti finanziari per la transizione energetica, delle azioni antipirateria della FAPAV, del futuro di Cinetel.

Le Giornate Professionali di Cinema hanno il patrocinio di: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Comune di Sorrento, David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, Cinema e Immagini per la Scuola. Main Media Partner: Cinecittà News; Official Entertainment Partner: TikTok; Cultural Partner: Green Cross Italia, FAPAV, GSE, ICSC, Osservatorio Spettacolo e Ambiente, Giffoni Film Festival, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, Roma Lazio Film Commission, UNIC, FECE; Official Mobility Partner Nissan; Main Technical Partner Cinemeccanica.

Per le proiezioni e gli eventi del programma aperti alla città il pubblico potrà accedere, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con un invito da ritirare presso gli info point di piazza Tasso e di Villa Fiorentino in Corso Italia 53 a Sorrento. Info: www.giornatedicinema.com