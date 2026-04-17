A Sorrento si potrà andare a votare, il candidato Pinto: “Confermate le elezioni, ora trasparenza e buona politica”

“Il Consiglio dei Ministri non procederà allo scioglimento del Comune di Sorrento e la città potrà andare regolarmente al voto nelle prossime elezioni amministrative. E’ questa l’importante notizia arrivata nelle ultime ore da fonti del Viminale che accolgo con rispetto e senso di responsabilità”.

E’ questo il commento del candidato sindaco di Sorrento Ferdinando Pinto. “Il fatto che sia stata confermata la possibilità di andare al voto rappresenta un passaggio importante per la nostra comunità e una nostra prima piccola vittoria – sottolinea – Saremo al fianco della Prefettura e della Commissione nelle attività di monitoraggio che accompagneranno questa fase. È giusto che vi siano la massima attenzione e il massimo rigore nel garantire trasparenza e corretto funzionamento delle istituzioni”.

La comunità sorrentina ha finalmente l’occasione di scrivere una nuova pagina. “Sorrento ha, ora, l’opportunità di dimostrare, attraverso il voto democratico, di aver definitivamente superato la stagione buia che molti hanno definito il “Sistema Sorrento”. La nostra proposta politica – spiega Pinto – nasce proprio da questo intento: garantire discontinuità totale e senza ambiguità rispetto a quella brutta pagina. Dimostreremo il nostro impegno con i nomi, le scelte e la squadra di governo che presenteremo alla città. Ora si vada avanti con chiarezza e responsabilità – conclude il candidato sindaco – La parola torni ai cittadini e la campagna elettorale entri finalmente nel vivo con proposte e programmi. Sorrento ha tutte le energie per rialzarsi e guardare avanti”.

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