sabato, 18 Aprile , 26

Iran riapre Hormuz, Trump mantiene il blocco navale: “Ci prendiamo l’uranio”. Teheran smentisce

(Adnkronos) - L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz,...

Inter, scudetto più vicino: ecco quando i nerazzurri possono diventare campioni d’Italia

(Adnkronos) - L'Inter batte 3-0 il Cagliari oggi,...

Primo vaccino Rna per i gatti, efficace contro 5 infezioni

(Adnkronos) - Via libera dell'Agenzia europea del farmaco...

E’ morto Oscar Schmidt, la leggenda del basket brasiliano aveva 68 anni

(Adnkronos) - E' morto Oscar Schmidt, leggenda del...
HomePoliticaA Sorrento si potrà andare a votare, il candidato Pinto: “Confermate le...
a-sorrento-si-potra-andare-a-votare,-il-candidato-pinto:-“confermate-le-elezioni,-ora-trasparenza-e-buona-politica”
A Sorrento si potrà andare a votare, il candidato Pinto: “Confermate le elezioni, ora trasparenza e buona politica”
Politica

A Sorrento si potrà andare a votare, il candidato Pinto: “Confermate le elezioni, ora trasparenza e buona politica”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

“Il Consiglio dei Ministri non procederà allo scioglimento del Comune di Sorrento e la città potrà andare regolarmente al voto nelle prossime elezioni amministrative. E’ questa l’importante notizia arrivata nelle ultime ore da fonti del Viminale che accolgo con rispetto e senso di responsabilità”.

E’ questo il commento del candidato sindaco di Sorrento Ferdinando Pinto. “Il fatto che sia stata confermata la possibilità di andare al voto rappresenta un passaggio importante per la nostra comunità e una nostra prima piccola vittoria – sottolinea – Saremo al fianco della Prefettura e della Commissione nelle attività di monitoraggio che accompagneranno questa fase. È giusto che vi siano la massima attenzione e il massimo rigore nel garantire trasparenza e corretto funzionamento delle istituzioni”.

La comunità sorrentina ha finalmente l’occasione di scrivere una nuova pagina. “Sorrento ha, ora, l’opportunità di dimostrare, attraverso il voto democratico, di aver definitivamente superato la stagione buia che molti hanno definito il “Sistema Sorrento”. La nostra proposta politica – spiega Pinto – nasce proprio da questo intento: garantire discontinuità totale e senza ambiguità rispetto a quella brutta pagina. Dimostreremo il nostro impegno con i nomi, le scelte e la squadra di governo che presenteremo alla città. Ora si vada avanti con chiarezza e responsabilità – conclude il candidato sindaco – La parola torni ai cittadini e la campagna elettorale entri finalmente nel vivo con proposte e programmi. Sorrento ha tutte le energie per rialzarsi e guardare avanti”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Gualtieri chiude l’assemblea di Ali dando appuntamento a giugno: “Costruiremo l’agenda dei comuni per il futuro Governo”
Next article
Iran riapre Hormuz, Trump mantiene il blocco navale: “Ci prendiamo l’uranio”. Teheran smentisce

POST RECENTI

Politica

Gualtieri chiude l’assemblea di Ali dando appuntamento a giugno: “Costruiremo l’agenda dei comuni per il futuro Governo”

BERGAMO - Da Bergamo a Bologna, con l'obiettivo di trasformare il lavoro degli amministratori locali in una proposta politica per il Paese. Roberto Gualtieri, presidente nazionale...
Politica

VIDEO | Comunali, le proposte di Simone Venturini “per la Venezia del futuro”

ROMA - Quali proposte per il futuro di Venezia? In questa videointervista Simone Venturini, candidato a sindaco dal Centrodestra, da assessore al Turismo e alle Politiche...
Politica

Misiani (PD) ad Ali: “Pil con crescita modestissima (0,5%) nonostante il PNRR”

BERGAMO - Antonio Misiani, senatore della Repubblica e responsabile economico del Pd, porta all'assemblea nazionale Ali 2026 "Una città per cambiare" una preoccupazione molto concreta:...
Politica

Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 17 aprile 2026

VOLENTEROSI RIUNITI A PARIGI, INTANTO RIAPRE HORMUZ Riapre lo stretto di Hormuz ma restano alte le tensioni tra Europa e Stati Uniti. Il lembo di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.