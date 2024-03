A ‘Speciale Tg1’ gli scatti di Umberto Pizzi e Rino Barillari

(Adnkronos) – L’Italia della dolce vita fatta di attrici e attori famosi, reali, nobili, politici a spasso nelle vie e tra i locali più celebri del centro di Roma, raccontata dalla voce e dalle immagini di due grandi fotoreporter: Umberto Pizzi e Rino Barillari, detto anche “il king dei paparazzi”. ‘Scatti di cronaca’ di Daniele Valentini, in onda domani, domenica 3 marzo, alle 23.40 su Rai 1 per ‘Speciale Tg1’, racconta una storia fatta di lunghi appostamenti e fidati informatori per carpire l’attimo fuggente: un bacio, una trasgressione da mettere in pagina sui giornali.

Foto rubate, seguite spesso da una fuga rocambolesca e qualche volta da un pugno o da una macchina fotografica scassata. Elisabeth Taylor e Richard Burton, Onassis, Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Gina Lollobrigida, Gianni Agnelli, Lady D., Peter O’Toole, Claudia Schiffer sono solo alcuni dei personaggi ritratti da vicino dai due fotografi e, per ognuno, i due fotoreporter hanno aneddoti e indiscrezioni da svelare. Poi la fine della dolce vita e l’arrivo degli anni di piombo, delle stragi. L’obiettivo dei Pizzi e Barillari si rivolge verso i fatti di cronaca nera, primo fra tutti il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro.

Le notti romane sono cambiate enormemente, i telefoni cellulari raccontano ormai tutti i segreti, ma Rino Barillari e Umberto Pizzi sono sempre lì, dopo milioni di scatti, pronti a fermare ancora una volta l’immagine che fa notizia, lo scatto di cronaca. Il montaggio del documentario è di Germano Satiri e le ricerche negli archivi Rai sono di Giulia Trentini. La colonna sonora è costruita con musiche e canzoni dedicate al mondo della fotografia.