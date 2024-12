A startup Kurs Orbital 1,1 mln di euro da programma gestito da Invitalia

Finanziamenti agevolati per favorire acquisizione nuove attrezzature, servizi, personale e forniture

Roma, 30 dic. (askanews) – Kurs Orbital, startup italiana del settore aerospace, ha ottenuto un finanziamento agevolato di 1,1 milioni di euro tramite il programma Smart&Start. Nato per sostenere la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico in Italia, Smart&Start è un programma di incentivi gestito da Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo.

Fondata nel 2022, Kurs Orbital è incubata in I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino e partner di Sistema Invitalia Startup, ed è una delle prime startup ad aver completato il programma di incubazione di ESA BIC Turin. Democratizzare l’assistenza e la logistica spaziale in orbita La startup mira a democratizzare le soluzioni di assistenza in orbita, tra cui la rimozione dei detriti spaziali, il trasferimento orbitale dei satelliti, il de-orbiting e le ispezioni dei satelliti, fornendo una tecnologia di rendezvous e docking affidabile ed economica. Il suo innovativo modulo ARCap consente alle industrie dell’assistenza e della logistica spaziale, che altrimenti non potrebbero permettersi di operare nel mercato orbitale, di scalare il proprio business.

Il finanziamento consentirà a Kurs Orbital di acquisire nuove attrezzature, servizi, personale e forniture che daranno slancio alle attività di completamento del suo primo modello di volo. ARCap è un singolo modulo standardizzato di rendezvous che può essere integrato in qualsiasi tipo di satellite, veicolo di trasferimento orbitale (OTV), nave cargo/equipaggio o bus spaziale utilizzato dalle aziende clienti per consentire il trasporto, l’estensione della vita, l’assistenza in orbita, la rimozione dei detriti spaziali e molto altro.

“Non avremmo potuto chiedere una conclusione migliore per quest’anno”, afferma Volodymyr Usov, CEO e co-fondatore di Kurs Orbital. “Il programma Smart&Start fornirà risorse essenziali ad accelerare le attività legate al nostro modulo ARCap. Nuovo personale e nuove attrezzature ci renderanno più grandi, più forti e più vicini all’orbita”.

Giuseppe Scellato, Presidente di I3P e Coordinatore di ESA BIC Turin, ha commentato: “Siamo molto lieti di questo ulteriore finanziamento ottenuto da Kurs Orbital a supporto dei suoi piani di espansione tecnologica e di business. Le risorse ricevute attraverso lo strumento finanziario gestito da Invitalia, partner di I3P, permetteranno alla startup di proseguire il suo percorso di crescita, anche a livello internazionale”.