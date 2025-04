a-stmicroelectronics-primo-premio-di-volontari@work-di-terzjus

Con l’alfabetizzazione digitale per i detenuti

Roma, 22 apr. – Si è svolta presso la Sala Mappamondo della Camera dei Deputati la Cerimonia di premiazione della II Edizione di volontari@work, il riconoscimento nazionale del Volontariato di Competenza, promosso dalla Fondazione Terzjus, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Unioncamere e con il contributo di Forum Nazionale del Terzo Settore e Italia non Profit. Il premio nasce per valorizzare l’interconnessione tra imprese e Enti del Terzo Settore, attraverso la donazione di competenze delle une a favore degli altri, promuovendo insieme innovazione sociale e sostenibilità.Per la categoria dedicata alle realtà aziendali già partecipanti in precedenti edizioni, si è distinta Edison, premiata con il primo posto per l’iniziativa Good Idea, che ha coinvolto i dipendenti in un concorso di idee per progetti ad impatto sociale. Unicredit ha ottenuto il secondo posto, mentre KPMG il terzo.Tra gli Enti del Terzo Settore, al primo posto AIRC – la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – con il progetto AIRC Angels che ha coinvolto stabilmente 20 collaboratori; Opera della Provvidenza Sant’Antonio come seconda classificata, mentre il terzo riconoscimento è stato attribuito all’Associazione Provinciale per i Minori di Trento.All’Opera Salesiana Don Bosco, in particolare al Borgo Ragazzi Don Bosco di Roma la menzione speciale della giuria.Per la categoria riservata alle aziende che hanno partecipato per la prima volta, secondo posto Luigi Lavazza e terzo Avio Aero. Il podio è stato conquistato da STMicroelectronics, grazie a un progetto innovativo di alfabetizzazione digitale rivolto ai detenuti, ne parlano il Presidente della STMicroelectronic Foundation Pietro Plella e la ST Foundation Country Leader per l’Italia, Claudia Angelini.