A Sulmona è nata Hina, figlia di una delle donne afghane fuggite da Kabul

ROMA – “Dalla paura per la fuga alla gioia per una nuova vita che nasce”, si apre così il post della croce rossa italiana che ieri ha pubblicato sui social la foto della piccola Hina.

Hina è nata a Sulmona ed “è figlia di una delle donne afghane riuscite a fuggire da Kabul negli scorsi giorni. – continua il post della Croce Rossa – In Italia è stata accolta in una struttura militare a Roccaraso, in Abruzzo, seguita da volontari e operatori Croce Rossa, a cui si è legata al punto da volerli con sé anche in sala parto”.

