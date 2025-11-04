martedì, 4 Novembre , 25

Champions League, oggi Napoli-Eintracht Francoforte – La partita in diretta

(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo in...

Open Fiber, Fabrizio dell’Orefice nuovo direttore delle relazioni esterne

(Adnkronos) - Fabrizio dell’Orefice arriva in Open Fiber...

Anche Minneapolis ha il ‘suo’ Mamdani, il socialista islamico Fateh tenta il ribaltone

(Adnkronos) - "Voglio una Minneapolis in cui chi...

Dolore cronico, esperti: “Esempi regionali virtuosi ma gestione non omogenea”

(Adnkronos) - Oggi esiste una grande eterogeneità nella...
a-tampa-bay,-in-florida-due-certezze-cubane:-i-sigari-e-i-sandwich
A Tampa Bay, in Florida due certezze cubane: i sigari e i sandwich

A Tampa Bay, in Florida due certezze cubane: i sigari e i sandwich

Video NewsA Tampa Bay, in Florida due certezze cubane: i sigari e i sandwich
Redazione-web
Di Redazione-web

Tra leggende e arrotolatori, tradizioni che diventano storia

Milano, 4 nov. (askanews) – Ci sono due cose “cubane” nella coloratissima Tampa Bay, ampio porto naturale ed estuario lungo il golfo del Messico, sulla costa occidentale-centrale della Florida, negli Usa. Una sono i sandwich e l’altra i sigari. Da 100 anni a questa parte gli abitanti di Tampa – meta consigliati da Brand Usa – difendono ancora la formula specifica che rende unico il loro “sandwich cubano”: uno spuntino con una storia dietro. Tanto che a Tampa si tiene persino un festival annuale del panino cubano.Tampa è inoltre chiamata “Cigar City” poiché poche cose sono così profondamente radicate a Tampa Bay come l’umile sigaro. Da quando il magnate cubano Don Vicente Martinez Ybor aprì qui la sua prima fabbrica nel 1886, i sigari arrotolati a mano sono stati un elemento fondamentale della storia e della cultura del luogo. E leggenda vuole che un sigaro di Tampa avrebbe portato con sé il messaggio segreto che diede inizio alla rivoluzione cubana contro la Spagna negli anni ’90 del XIX secolo. Non è un segreto che Tampa sia stata costruita grazie a questa produzione, spiegano da Visit Tampa Bay. Fino all’arrivo di Ybor, infatti, la città era soltanto un piccolo avamposto di poche centinaia di persone, raggiungibile con una nave. I sigari portarono la ferrovia, migliaia di nuovi immigrati cubani, spagnoli e italiani e furono un successo mondiale, arrivarono nelle sale riunioni di New York e nei palazzi del potere d’Europa.Oggi, si trovano ancora esperti arrotolatori cubani che creano abilmente sigari fatti a mano nei negozi lungo la Seventh Avenue di Ybor City, proprio come fanno da 130 anni.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.