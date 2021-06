A Termini Imerese 31 imprese a formare il Polo Meccatronica Valley

PALERMO – Oltre 4mila metri quadrati di superficie, di cui 3.260 coperti, distribuiti in tre corpi, 12 laboratori, spazi di co-working, uffici amministrativi e di rappresentanza. All’interno della struttura, che sorge nel cuore dell’area industriale di Termini Imerese (Palermo), si insedieranno 31 imprese, tra cui 12 start-up, e cinque aziende del Nord Italia provenienti da Lombardia, Toscana e Trentino Alto Adige. Termini diventa il cervello pulsante del Polo Meccatronica Valley, la ‘Rete d’impresa’ promossa dal Distretto produttivo della Meccatronica della Sicilia, alla quale Invitalia, Agenzia per lo sviluppo del ministero per l’Economia, ha affidato la gestione dell’incubatore realizzato e collaudato nel 2015 e ora pronto a partire.

La firma della convezione tra Invitalia e il Polo Meccatronica Valley è avvenuta nel corso di una cerimonia a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione Siciliana. Presenti il governatore Nello Musumeci, i componenti della giunta e una delegazione delle imprese fondatrici del Polo Meccatronica Valley. A consegnare le chiavi della struttura al presidente del Polo, Antonello Mineo, è stato Gabriele Visco, responsabile per Invitalia dell’incubatore.

All’iniziativa anche alcuni dei partner del Polo Meccatronica Valley: Ico Valley insieme a Confindustria Ivrea, Siderpali del gruppo Mitas, Cio Club e It manager, We Start, Consorzio sit, Upi e Digital Magic. La Mission del Polo è la creazione a medio termine di una piattaforma di innovazione diffusa e condivisa, aperta al contributo degli operatori economici, delle amministrazioni pubbliche, degli ordini professionali e delle università. Il progetto mira a sostenere l’ecosistema dell’imprenditorialità siciliana, con l’obiettivo di generare sviluppo economico e occupazione nelle filiere industriali innovative. Sette le direttrici tematiche: Industria 4.0, Start up incubatore/acceleratore, efficientamento energetico, Sos Covid, Smart cities, Laboratorio comune, Formazione. “Sono convinto che questo spirito di comunione di intenti possa consentire di superare e sconfiggere il partito della rassegnazione – ha affermato Musumeci nel corso della cerimonia -. Assumo l’impegno di intervenire, anche in termini di infrastrutturazione, per potere investire le risorse già destinate all’area industriale di Termini Imerese. L’auspicio è che presto possano arrivare i risultati”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo A Termini Imerese 31 imprese a formare il Polo Meccatronica Valley proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento