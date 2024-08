a-“terra-madre”-di-slow-food-due-laboratori-del-gusto-demeter-italia

La manifestazione si terrà dal 26 al 30 settembre a Torino

Milano, 18 ago. (askanews) – Due Laboratori del Gusto per scoprire le specialità dell’agricoltura biodinamica. Demeter Italia si prepara a “Terra Madre”, il Salone del Gusto organizzato da Slow Food dal 26 al 30 settembre al Parco Dora di Torino, e annuncia interessanti approfondimenti con la guida di esperti e produttori biodinamici.

Nel ricco palinsesto di appuntamenti, sabato 28 settembre si terranno due interessanti degustazioni guidate, dedicate all’apicoltura biodinamica e all’enologia e rivolte ad appassionati e addetti ai lavori. Il primo Laboratorio sul miele, “Api creatrici di vita e prezioso nettare: storie di apicoltura biodinamica e miele”, si terrà alle 16 e sarà condotto da Enrico Zagnoli di Zad Agrodynamics, che esplorerà il mondo dell’apicoltura biodinamica e le caratteristiche del miele come alimento prezioso e versatile. I partecipanti potranno degustare sei specialità preparate dall’Antica Forneria Corsini 1875 di Porretta Terme (BO): ciambellina al miele ZAD, raviola farcita con marmellata di fichi e gherigli, pralina al cioccolato fondente con ripieno di caramelle al miele e propoli, torrone classico con miele d’acacia, grissino torinesi sfogliato arrotolato nel polline Zad, bicchierino all’olivello spinoso Demeter in crema pasticcera. Ad accompagnare la degustazione, due tisane della Fattoria Cuore Verde e i succhi di mela in quattro varianti, Golden, Cuvé, Bonita-Fuji e mela Cotogna, dell’azienda Eva Bio.

Il secondo Laboratorio del Gusto, a tema vino si svolgerà, sempre sabato 28, alle 19 e sarà intitolato “Di volo in volo: la biodiversità tra insetti e uccelli migratori protagonisti dei progetti enologici biodinamici”. Guidato da Camillo Zulli, enologo e direttore di Bio Cantina Orsogna, la più grande realtà enologica biodinamica in Italia, il workshop offrirà ai partecipanti la possibilità di degustare sei vini dell’azienda: Cococciola, Pecorino, Cerasuolo, Montepulciano, Passerina e Primitivo. Ogni etichetta sarà accompagnata da storie e progetti della cantina, per sottolineare l’importanza della biodiversità e delle pratiche virtuose di viticoltura biodinamica. Fabrizio Gallino, coordinatore di Slow Wine, presenterà il seminario sul vino, fornendo un contesto culturale e progettuale alla degustazione.

I laboratori, spiega Demeter Italia “saranno un percorso per scoprire e apprezzare la qualità e la sostenibilità dei prodotti biodinamici, promuovendo una maggiore consapevolezza delle scelte di consumo. L’obiettivo è educare e sensibilizzare il pubblico su temi come la biodiversità, la sostenibilità e ambientale e la cultura gastronomica”.