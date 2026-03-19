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A Tokyo è ufficialmente iniziata la stagione dei ciliegi in fiore
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A Tokyo è ufficialmente iniziata la stagione dei ciliegi in fiore

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Curiosi e autorità sotto il celebre albero del Santuario Yasukuni

Tokyo, 19 mar. (askanews) – A Tokyo è ufficialmente iniziata la stagione della fioritura dei ciliegi: autorità, residenti e turisti sono accorsi per ammirare i fiori sul celebre albero del Santuario Yasukuni, a pochi isolati dal Palazzo Imperiale.La stagione della fioritura dei ciliegi è il periodo più intenso dell’anno nel Paese del Sol Levante, quando i giapponesi si preparano a fare picnic sotto gli alberi dalle chiome rosa con sfumature più o meno intense. “È una cosa che accade ogni anno, ma vista la situazione attuale in Iran e tutto quello che sta succedendo, il mondo è in subbuglio, e ora che è arrivata la primavera, spero davvero che la pace ritorni”, afferma Taira Toru, funzionario giapponese, “Ovviamente è molto bello, non capita tutti i giorni di vedere qualcosa di così bello. Il rosa è anche uno dei miei colori preferiti”, dice una turista canadese, Lailai Tang. “Credo che sia nello spirito giapponese, nella cultura giapponese, che ama i bonsai, i bei fiori, le cose belle, si potrebbe dire la raffinatezza, sia nei fiori che nelle piante in generale”, afferma Francois-Xavier Weibel, pensionato francese in Giappone.

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