A Tonga con gli aiuti arriva il Covid: scatta il lockdown

ROMA – Le isole Tonga hanno fatto registrare i primi due casi di trasmissione locale di Covid-19 dall’inizio della pandemia e a partire da domani entreranno in lockdown. Ad annunciarlo è stato il primo ministro Siaosi Sovaleni nel corso di una conferenza stampa.Le due persone risultate positive al virus sono asintomatiche e sono state individuate nell’ambito di una serie di test a cui è stato sottoposto il personale che si sta occupando delle operazione di scarico degli aiuti umanitari giunti nell’arcipelago dopo lo tsunami dello scorso 15 gennaio. L’onda anomala, che ha provocato almeno due vittime e la distruzione di diverse abitazioni e proprietà oltre che un sostanziale isolamento delle isole per giorni, è stata generata dall’eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai.

Stando a quanto riferisce il portale di notizie Matangi Tonga, gli abitanti del Paesi insulare del Pacifico saranno tenuti a non uscire a partire da domani. Le due persone risultate positive, di cui non è stata comunicata l’identità, si sono infatti mosse all’interno delle isole. Si temono quindi altri contagi. Nei giorni scorsi 23 persone dell’equipaggio di una delle navi cariche di aiuti partite dall’Australia sono risultate positive al virus durante il viaggio verso le Tonga. Il personale dell’imbarcazione è quindi rimasto in mare senza sbarcare.

A oggi le Tonga avevano fatto registrare un solo caso di positività al Covid-19 importato dalla Nuova Zelanda, lo scorso novembre. Nel Paese del Pacifico l’83 per cento della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale.

