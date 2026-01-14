mercoledì, 14 Gennaio , 26

A Torino 5 minorenni arrestati per scontri a ottobre Blocchiamo tutto

8 le misure cautelari, 2 maggiorenni ai domiciliari

Roma, 14 gen. (askanews) – La Polizia di Torino ha eseguito 8 misure cautelari nei confronti di alcuni giovani, 5 dei quali accusati di essere tra i principali responsabili dei gravi disordini avvenuti il 3 ottobre 2025 a Torino, durante la manifestazione “Blocchiamo tutto”.A seguito delle indagini della Digos di Torino nell’operazione “Riot”, l’Autorità Giudiziaria ha disposto a vario titolo l’arresto di 5 minorenni (di cui 2 in carcere e 3 collocati in comunità) e l’applicazione di misure cautelari nei confronti di 3 maggiorenni (2 arresti domiciliari e 1 divieto di dimora a Torino).Inoltre, sono state eseguite perquisizioni, anche a carico di altri indagati, con il sequestro di dispositivi elettronici, mentre l’Autorità Giudiziaria parla di un quadro di “allarmante spregiudicatezza criminale, connotato dalla totale assenza di freni inibitori e un sistematico disprezzo per le norme fondamentali della convivenza civile”.Alla manifestazione con oltre 20.000 persone, un numero limitato di manifestanti della “prima linea” del corteo, ha commesso – afferma la polizia – un violentissimo attacco contro le forze dell’ordine, con una guerriglia urbana scoppiata tra la stazione di “Torino Porta Susa” e piazza Castello, nei pressi della Prefettura. Nelle violenze sono rimasti feriti 12 operatori, diversi mezzi di polizia e auto private sono stati danneggiati.

