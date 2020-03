A Torino crescono le richieste di aiuto da famiglie in difficoltà 

“Negli ultimi giorni le richieste di cibo sono raddoppiate, ad avere bisogno non sono soltanto i senzatetto ma anche le famiglie che non riescono piú ad andare avanti”. A parlare è Frate Mauro, il padre superiore del convento Sant’Antonio da Padova di Torino, un edificio di fine ‘800 che si trova a pochi passi dalla stazione di Porta Susa, in centro città.

Fino a pochi giorni fa il convento era in grado di offrire un servizio mensa ai piú bisognosi, ma dopo i provvedimenti disposti dal governo per contenere il contagio ha dovuto chiudere. Nel frattempo, però, le richieste di cibo sono aumentate e i cinque frati francescani che oggi vivono in convento (un sesto frate anziano per precauzione è stato spostato in infermeria) sono costretti agli straordinari per preparare i sacchetti da asporto,

