A Torino la III Edizione dell’AI & VR Festival

L’evento organizzato da Associazione Nazionale Giovani Innovatori

Roma, 8 ott. (askanews) – Al Museo Nazionale del Cinema di Torino (Via Montebello 20) nuova edizione dell’AI & VR FESTIVAL – Multiverse World: si svolgerà lunedì 21 (cerimonia di opening dalle ore 19:30 alle 22:00, partecipazione solo previo accredito) e martedì 22 ottobre (dalle ore 8:30 alle 17:30, partecipazione solo previo accredito). Nei corso del Festival, verranno illustrati i nuovi trend sul mondo delle nuove tecnologie e verranno chiamate a raccolta le eccellenze dei giovani innovatori italiani in un’imperdibile occasione per mettere in luce lo straordinario mondo del multiverso, tra intelligenza artificiale e realtà virtuale.

L’evento è organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento in Italia e nel mondo per il settore dell’innovazione sviluppata in tutte le sue declinazioni, promuovendo il tema della cultura, della formazione e delle nuove tecnologie sviluppando sinergie trasversali tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzionali nazionali ed internazionali.

In occasione della presentazione della III Edizione dell’AI&VR FESTIVAL – Multiverse World, è stata indetta una conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 9 ottobre alle ore 14:00 a Torino, presso la Sala delle Colonne del Comune. Nel corso della conferenza stampa, verrà presentato il programma completo e tutti gli ospiti del Festival. Interverranno: Chiara Foglietta – Assessore Comune di Torino; Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori; Anna Cavallo, Direttrice Trasformazione Digitale CSI Piemonte; Stefano Boni, Responsabile per Patrimonio del Museo Nazionale del Cinema; Giovanni Balletta e Hanna Rudak del BAIFF – Burano Artificial Intelligence Film Festival Un’importante iniziativa mai come quest’anno legata al mondo dei giovani e al ruolo cruciale dell’economia digitale e dei social network, coinvolgendo tutte le grandi realtà del mondo big tech, startup e opinion leader.

Un’iniziativa nata con la sua prima edizione nell’ottobre 2022 e che vanta la collaborazione degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e del patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, della Regione Piemonte, del Comune di Torino, dell’Agenzia ENEA, dell’AGID, del CNR, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, di Anitec Assinform, di Anica – Unione Creators Digitali, di Assintel Confcommercio e di AIDP. L’edizione di quest’anno vede anche come Main Cultural Partner Rai Cinema e l’adesione e il sostegno di altri importanti attori del territorio tra cui la Fondazione Compagnia di Sanpaolo, il CSI Piemonte e l’Archivio Storico Olivetti.