A Torino la terza edizione del Festival del Digitale Popolare

ROMA – Il Festival del Digitale Popolare ritorna a Torino per la sua terza edizione il 4, 5 e 6 ottobre. Location di eccezione Piazza San Carlo – dove saranno allestiti due igloo pronti ad accogliere il pubblico per tre giorni di incontri dedicati a promuovere la cultura del digitale e dell’innovazione – la Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema, e Off Topic.

Organizzato da Fondazione Italia Digitale con il patrocinio di Città di Torino, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Agid, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Anci Piemonte, Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, Rai per la Sostenibilità-ESG, Repubblica Digitale ,il Festival punta a portare i tanti temi del digitale vicino alle persone.

Un intento che si ritrova anche nel titolo della manifestazione 2024: Ridurre distanze, superarediseguaglianze, filo conduttore dell’evento.

Spiega Francesco Di Costanzo, presidente di Fondazione Italia Digitale: “Questo titolo si ispira a un documento in 11 punti, ‘Mind the gap’, elaborato dalla Fondazione Italia Digitale e presentato a Roma, alla Camera dei Deputati, alla presenza di tutte le forze politiche, lo scorso marzo. Il documento raccoglie idee, policy e suggerimenti per un’Italia sempre più digitale, delineando una roadmap chiara e audace per affrontare le sfide del futuro, che idealmente rappresenteranno anche i temi al centro del festival di quest’anno”.

Tra le novità della terza edizione c’è l’avvio anticipato già nel pomeriggio del 4 ottobre con un’iniziativa dedicata all’impatto della tecnologia digitale nella sanità – in collaborazione con TrendSanità – intitolata ‘Health for dreamers’ (in piazza San Carlo, ore 14.00-19.00).

Come da tradizione, anche l’edizione 2024 ha il suo manifesto d’artista, quest’anno firmato da Gaetano ‘Tanino’ Liberatore, il ‘Michelangelo del fumetto’ come ebbe a definirlo Frank Zappa.

Per l’evento nazionale di ottobre – che nella scorsa edizione ha visto oltre duecento relatori tra imprese, startupper, artisti, sportivi, giornalisti e comunicatori, amministratori pubblici, formatori, politici, esperti ed innovatori in ambito digitale e tremila presenze – torneranno a confrontarsi personaggi della cultura, dello sport, dell’innovazione e delle istituzioni in una fitta agenda di incontri, seminari e dibattiti. Il programma sarà presentato a Torino il 26 settembre.

PATROCINI

Città di Torino, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Agid (Agenzia per l’Italia digitale), Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Anci Piemonte, Ordine dei Giornalisti del Piemonte,Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, Rai per la Sostenibilità-ESG, Repubblica Digitale.

MAIN PARTNER

Fondazione Compagnia di San Paolo, Google, Meta, Next4, WindTre

PARTNER

Asstel, Best Western, CSI Piemonte, CyberSA, Digital Angels, Etna Comics, Grandi Stazioni Retail, Gruppo ISC, Inwit, Intesa SanPaolo Innovation Center, Karma Metrix, LinkedIn, Menarini, Nuovi Sogni, Osservatorio Digitale, Papalini, Thrends, Torelli – Hanzo, Torino AirPort, TrendSanità, Unioncamere Piemonte, WDA, YourscienceEDU

Media Partner Dire, Digitale Popolare, TGR Rai Piemonte, Eco in città

Comunicazione Lievito Consulting, Mate

Organizzazione Open eventi

L’articolo A Torino la terza edizione del Festival del Digitale Popolare proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it