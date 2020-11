A Torino si gongola: Napoli, questa non è una sentenza, ma un “treno giudiziario” che ti travolge

Il Napoli soccombe in tribunale e TuttoJuve commenta con queste parole la vicenda giudiziaria. Vi proponiamo un estratto dell’articolo: “Più che un ricorso respinto pare un treno giudiziario passato sopra al Napoli. La conferma del 3-0 a tavolino e del -1 in classifica comminati dal Giudice Sportivo Mastrandrea passa quasi in secondo rispetto alle motivazioni con cui la Corte d’Appello della Figc spiega la sua decisione. Nelle 6 pagine del verdetto, il presidente Sandulli parla di mancato rispetto del merito sportivo, della lealtà e della probità. Parole durissime. La squadra campana si è creata un alibi per non giocare contro la Juventus lo scorso 4 ottobre.

A differenza di quanto sostiene il ricorso, il forfait non è dipeso da causa di forza maggiore, ma da una scelta volontaria, come si evince dai documenti esaminati. L’e-mail della ASL 1 rimanda allo stesso club l’attuazione del protocollo federale per il contenimento dell’epidemia da COVID 19 e di conseguenza non vieta la trasferta. La Corte sottolinea la volontà del Napoli di preordinarsi una giustificazione con il fine di non giocare. Ne sono prova la cancellazione del volo charter fin dal sabato e l’annullamento della prenotazione dei tamponi da effettuarsi il giorno della gara, come previsto da protocollo della Figc”.

