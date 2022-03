A Torino Thales Alenia Space assume 200 ingegneri

TORINO – A Torino Thales-Alenia Space punta ad assumere 200 ingegneri quest’anno, ma dipenderà anche da come la guerra in Ucraina impatterà sul settore aerospaziale e quindi sul distretto torinese. Lo ha spiegato l’Ingegner Walter Cugno di Thales-Alenia Space (joint venture tra Leonardo e la francese Thales), durante il convegno sull’aerospazio nel distretto torinese di avvicinamento alla fiera A&T 2022. “Noi su Torino l’anno scorso abbiamo assunto 120 ingegneri. Quest’anno, col punto interrogativo degli impatti sulla situazione internazionale, ne assumeremo altri 200, quindi con una crescita esponenziale. Solo a Torino fatturiamo 400 milioni all’anno, di cui il 60% grazie alla filiera”, ha dichiarato Cugno dal palco del convegno.

