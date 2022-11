A Torino visita animata a Palazzo Cisterna con Speculum Historiae

L’ultima visita dell’anno è prevista sabato 17 dicembre

Roma, 9 nov. (askanews) – Proseguono nel mese di novembre le visite animate gratuite a Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, sede della Città metropolitana di Torino, in via Maria Vittoria 12. L’appuntamento è previsto oggi alle 10. Sarà il gruppo storico Speculum Historiae ad accogliere i visitatori e ad animare la visita.

L’Associazione Culturale Speculum Historiae, fondata nel 2009, si propone come obiettivo la ricostruzione di stralci di vita quotidiana dagli aspetti domestici a quelli militari, dalla religione all’artigianato, basandosi su documenti, iconografie e reperti museali al fine di realizzare riproduzioni quanto più precise possibile sia degli abiti che delle attività. Sabato 19 novembre il gruppo storico accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo che inizierà in una Torino medievale e terminerà in quella odierna.

L’ultima visita dell’anno a Palazzo Cisterna è prevista sabato 17 dicembre. Il complesso è anche visitabile, sempre su prenotazione, dal lunedì al venerdì per scolaresche, associazioni e gruppi di cittadini prenotando all’indirizzo email urp@cittametropolitana.torino.ito telefonando al numero 011 861 7100 dalle 9.30 alle 13.

