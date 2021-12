A Torre Annunziata divieto di stazionamento in strada a Capodanno

NAPOLI – Il sindaco di Torre Annunziata (Napoli), Vincenzo Ascione, in considerazione dell’aumento dei contagi da Sars Cov-2 sul territorio cittadino, ha emanato un’ordinanza che stabilisce dalle 11 del 31 dicembre fino alle 5 del 1 gennaio 2022, il divieto di stazionamento in tutte le strade cittadine. Nel provvedimento vengono elencate strade, piazze e zone, come la villa comunale, in cui il divieto è rafforzato, in quanto non è possibile mantenere distanziamento interpersonale.

