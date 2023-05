A Trevignano oggi il miracolo della Madonna. E riappare pure la veggente Gisella

ROMA – Torna il miracolo e dovrebbe tornare pure la veggente Gisella Cardia, che nelle scorse settimane dopo le polemiche era sparita. Invece oggi ha assicurato che sarà presente anche lei, per il raduno dei suoi fedeli, che come ogni 3 del mese si ritroveranno a Trevignano Romano in attesa del miracolo.

Per la giornata di oggi si attendono oltre 1000 persone. L’ordinanza del Comune che ha posto sotto sequestro il terreno dove avverrebbe il ‘miracolo della Madonna’ che piange sangue, non ha fermato infatti la donna che ha dato appuntamento ai suoi seguaci proprio in via Campo delle Rose dove, come ogni 3 del mese, si attende l’evento miracoloso. L’evento è gratuito e l’apertura dei cancelli è prevista per le 13, si legge sul sito dell’associazione ‘La Madonna di Trevignano’. Alle ore 14.30 è previsto l’inizio della preghiera del Santo Rosario. Bisogna vestirsi in maniera decorosa, spegnere i cellulari e fare silenzio le ulteriori indicazioni.

Il luogo dell’incontro è stato recentemente posto sotto sequestro dal Comune del paese che si affaccia sul lago di Bracciano, per la “demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi” entro il termine massimo di 90 giorni. Il contenzioso riguarderebbe un terreno dell’associazione Madonna di Trevignano Ets con rappresentante legale Gianni Cardia, marito della veggente, ad uso agricolo e dove non può essere costruito nulla. Dunque via gazebo, panche, teca della Madonna. I legali della famiglia hanno annunciato ricorso al Tar.

