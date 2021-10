A un anno dalla scomparsa Poste italiane dedica un francobollo a Jole Santelli

È stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato a Jole Santelli.Tiratura: trecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari.Il francobollo, spiega una nota delle Poste italiane, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Claudia Giusto.La vignetta riproduce un ritratto di Jole Santelli, protagonista della politica italiana, in primo piano sul profilo dell’Italia in cui è evidenziata la Calabria, regione in cui è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente. Completano il francobollo la leggenda “Jole Santelli”, “1968 – 2020” e “Presidente Regione Calabria”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Cosenza Veneto e Roma Senato.Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro.

MAGORNO: “HA LASCIATO UN SEGNO PROFONDO NEL CUORE DEI CALABRESI”

“Il 15 ottobre di un anno fa la Calabria era scossa dalla notizia della morte della Presidente Jole #Santelli. Un pensiero commosso va a lei grande donna delle istituzioni che ha lasciato un segno profondo nel cuore di tutti i calabresi. Il grande lavoro di Jole Santelli è la base del rilancio della nostra regione”. Così, in un post su Facebook, il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno, ricorda la presidente Jole Santelli.

NESCI: “DONNA CORAGGIOSA, SUA SCOMPARSA FERITA ANCORA APERTA”

“Un anno fa ci lasciava Jole Santelli, donna forte e coraggiosa che si è sempre battuta per le sue idee. La sua improvvisa scomparsa ha scosso tutti ed è una ferita ancora aperta per la Calabria e le istituzioni. A lei e i suoi cari un pensiero commosso. Che la terra le sia lieve”. Lo dichiara la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.

