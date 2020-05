A Unomattina “Insieme con…”, una striscia dedicata al sociale

Partirà giovedì 7 maggio, alle 7.46 su Rai1, dopo la Messa del Papa da Santa Marta, una striscia quotidiana su “UnoMattina” dedicata al sociale, della durata di 5/6 minuti.

Si chiama “Insieme con…” (sottotitolo “Rai per il Sociale”), sarà condotta da Paola Severini Melograni e avrà come ospiti, per ora solo in collegamento a causa delle misure di sicurezza anti-Covid, le persone fragili e i loro familiari che durante la pandemia hanno ancora più bisogno di risposte o di semplice conforto, e comunque della possibilità di esprimere speranze e richieste. Il programma coinvolgerà le persone diversamente abili e le loro famiglie,

