A Uomini e Donne hanno cambiato la storica sigla: ecco qual è la nuova (Video Witty Tv)

A Uomini e Donne è arrivata una inaspettata novità. Durante l’ultima puntata di giovedì 26 novembre 2020 i telespettatori avranno notato la messa in onda di una nuova sigla. Bravi, non avete ascoltato male, ma il dating show di successo di Canale 5 ha deciso di cambiare musica. Addio alla sigla storica, per intenderci quella scritta da Agostino Penna, ex tastierista che lavorava proprio alla corte di Maria, visto che il nuovo jingle ha un sound moderno e accattivante.

La nuova sigla attualmente in onda per accompagnare la discesa di dame, cavalieri, tronisti, troniste e corteggiatori è “As cool as” di Andy L, nome d’arte del producer e musicista Andy Lewis, pubblicata sul mercato nel 2014.

Allora vi è piaciuta la nuova sigla di Uomini e Donne?

