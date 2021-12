A Valtournenche pioggia di disdette negli alberghi: il sindaco chiede nuovi aiuti

AOSTA – A Valtournenche, nella località ai piedi del Cervino, le disdette negli alberghi causa Covid non mancano e le presenze sono diminuite in maniera rilevante. A riferirlo in una nota è l’amministrazione comunale che pur seguendo “con attenzione l’evoluzione dell’emergenza”, invita “tutte le persone coinvolte nell’accoglienza a offrire il massimo possibile agli ospiti presenti”.

“Purtroppo si sono dovuti annullare gli eventi che avrebbero creato assembramenti – afferma il sindaco Jean Antoine Maquignaz -. È presumibile che si genererà una situazione di difficoltà”. Per questo il Comune scriverà “alla Regione autonoma Valle d’Aosta e a Finaosta per chiedere di avviare le valutazioni rispetto ad aiuti a sostegno degli operatori economici”.

