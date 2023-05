A Varese 150 studenti in volo con l’Aeronautica Militare

Il Corso di Cultura Aeronautica nella sede di Leonardo velivoli

Varese, 15 mag. (askanews) – Circa 150 studenti delle scuole secondarie di Varese hanno avuto la possibilità di volare sugli aerei U-208 del 60° Stormo di Guidonia dell’Aeronautica Militare. Un’esperienza unica, totalmente gratuita, resa possibile dai corsi di Cultura Aeronautica organizzati in tutta Italia dalla Forza Armata.

“Riteniamo opportuno – ha spiegato il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole e della Terza Regione Aerea dell’Aeronautica Militare – portare la Cultura Aeronautica presso gli istituti e presso i licei per far conoscere il mondo dell’aviazione e, in particolare, dell’Aeronautica Militare ai giovani del nostro Paese che sono, di fatto, il nostro futuro”.

Il corso dura due settimane, dopo le lezioni teoriche una verifica determina la gradutaoria e, quindi, chi volerà da passeggero e chi da co-pilota. I più meritevoli, inoltre, parteciperanno a uno stage a Guidonia per volare sugli alianti dell’Aeronautica Militare.

Il Corso di Varese ha avuto, inoltre, la particolarità di essere ospitato sull’aeroporto di Venegono, sede della divisione velivoli di Leonardo. A fare gli onori di casa, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e Riccardo Busca, senior Vice President Operation Procurement and Supply Chain di Leonardo Velivoli.

“La Leonardo rappresenta uno dei comparti più importanti della nostra produzione aeronautica nazionale – ha detto Fontana – è importante per il traino che fa sull’economia lombarda e non dimentichiamo che è anche oggetto di continuo studio, di ricerca, d’innovazione e, quindi, è un mezzo anche per guardare al futuro”.

“La divisione velivoli di Leonardo, nella fattispecie – ha aggiunto Busca – è al fianco della nostra Aeronautica Militare per fornire sistemi d’addestramento sempre più evoluti, sempre più all’avanguardia e, quindi, sempre più in grado di mantenere questo livello di eccellenza a livello internazionale”.

I corsi di Cultura Aeronautica sono parte integrante del programma del centenario della Forza Armata, per questo alcuni U-208 hanno una speciale livrea commemorativa.

continua a leggere sul sito di riferimento