a-varsavia-15-17-giugno-meeting-informale-ministri-agricoltura-ue

Roma, 4 giu. (askanews) – Dal 15 al 17 giugno si terrà a Varsavia un meeting informale dei ministri dell’Agricoltura europei. L’incontro verrà presieduto da Czeslaw Siekierski, ministro polacco per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Durante il primo giorno i ministri visiteranno l’istituto di ricerca in orticoltura di Skierniewice.

Il secondo giorno, i ministri affronteranno il tema del ricambio generazionale come base per l’innovazione e la modernizzazione in agricoltura. Discuteranno anche di come incoraggiare i giovani a rimanere o stabilirsi nelle zone rurali e a intraprendere un’attività agricola.