sabato, 31 Gennaio , 26

C’è Posta per Te, stasera 31 gennaio nuova puntata

(Adnkronos) - Stasera, sabato 31 gennaio, torna ‘C’è...

Australian Open, oggi la finale femminile: Sabalenka-Rybakina – Diretta

(Adnkronos) - Aryna Sabalenka e Elena Rybakina in...

Meloni al Foglio: “Polemizzano sull’Ice ma chiedono agli Usa di difendere l’Ue”

(Adnkronos) - "Quando ci lamentiamo del fatto che...

Venezuela, Rodriguez annuncia l’amnistia per i prigionieri politici

(Adnkronos) - La presidente ad interim venezuelana, Delcy...
a-venezia-oggi-inizia-il-carnevale-tra-zone-rosse-e-metal-detector
A Venezia oggi inizia il Carnevale tra zone rosse e metal detector

A Venezia oggi inizia il Carnevale tra zone rosse e metal detector

DALL'ITALIA E DAL MONDOA Venezia oggi inizia il Carnevale tra zone rosse e metal detector
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Da oggi, sabato 31 gennaio, a Venezia inizia il Carnevale. Il programma culturale, intitolato ‘Olympus alle origini del gioco’ e dedicato ai Giochi olimpici invernali. Il Carnevale, con i suoi molteplici eventi, sarà diffuso sia in centro storico che in terraferma, con grandi spettacoli di strada in calli, campielli e piazze e appuntamenti nei musei e nei teatri, dalla Mirandolina al Goldoni sino alle due opere verdiane alla Fenice, e il coinvolgimento di praticamente tutte le istituzioni e le associazioni cittadine che apriranno i loro spazi a laboratori, mostre e appuntamenti vari legati al gioco inteso nelle sue molteplici forme. 

Il primo appuntamento ufficiale del Carnevale è per mezzogiorno di oggi in Piazza San Marco per la prima sfilata del concorso la Maschera più bella e alle 17 col Gran ballo di Carnevale con Bridgerton. Sempre in giornata avverrà la selezione delle 12 Marie da cui uscirà la madrina dell’edizione di quest’anno.  

Domani domenica 1 febbraio, invece, alle 11, è prevista la Festa veneziana, il tradizionale corteo lungo il Canal Grande con la sfilata delle barche da Punta della Dogana fino al Ponte di Rialto, dove verrà appesa a testa in giù la grande Pantegana, il simbolo popolare che dà via ai festeggiamenti cittadini. 

Da oggi fino al 17 febbraio a Venezia saranno reintrodotte le zone rosse, sia nel centro storico che in terraferma. La decisione è stata presa nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in prefettura.  

In alcune aree del centro storico, come nella zona del ponte di Rialto, saranno predisposti percorsi pedonali a senso unico per evitare pericolosi assembramenti e più facili borseggi. Oltre alle normali procedure, nelle zone rosse le forze dell’ordine e della polizia locale utilizzeranno i metal detector per evitare che possano essere introdotte armi da taglio o altri oggetti atti a offendere. Per la sicurezza degli avventori, dopo Crans-Montana, sono previsti maggiori controlli anche in tutti quei locali pubblici che organizzano serate e feste a tema.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.