a-venezia-“ti-ho-sposato-per-allegria”,-il-restauro-integrale-in-4k

Il film di Luciano Salce con Monica Vitti, con le scene osé tagliate

Roma, 5 set. (askanews) – Presentato in anteprima mondiale in Venezia Classici, alla Mostra del Cinema, il restauro integrale in 4k di “Ti ho sposato per allegria”, il film del 1967 di Luciano Salce tratto dall’omonima commedia teatrale di Natalia Ginzburg.Un omaggio al maestro della commedia di costume e alla protagonista Monica Vitti, in una delle sue prove migliori. La storia di Giuliana, giovane anticonformista, sul punto di tentare il suicidio per amore, quando incontra Pietro, interpretato da Giorgio Albertazzi, con cui si sposa in poco tempo, andando incontro a incomprensioni culturali e caratteriali, sfidando pregiudizi e convenzioni sociali negli anni ’60.Il restauro in 4k è stato realizzato da Cinecittà a partire da materiali ritrovati a Parigi di proprietà di Studio Canal, tra i quali sono state rinvenute anche due scene tagliate all’epoca dalla censura, poi reinserite per consentire al pubblico di Venezia la visione del restauro integrale.. Manuela Cacciamani ad di Cinecittà ha dichiarato: “È un grande onore e una felicità rendere omaggio nel più importante appuntamento del nostro cinema a Monica Vitti, una bandiera di stile e talento della nostra cinematografia nel mondo. E siamo fieri di raccontare il nostro patrimonio filmico riportando alla luce l’opera di Luciano Salce, uno dei più acuti osservatori dello spettacolo italiano, un autore che bisogna innalzare nel nostro pantheon. Un’opera di valorizzazione che avviene grazie ai laboratori di restauro di Cinecittà, che dimostrano ancora una volta una sensibilità rara – a livello europeo – nel trattamento di quei beni culturali che sono le pellicole del nostro grande cinema”.