A Verona si gode per l’exploit di oggi: “Juric è il migliore dopo Osvaldo Bagnoli. E che dire del Napoli…”

Verona-Napoli – I colleghi del portale Hellas1903 hanno pubblicato un lungo articolo nel quale hanno elogiato le prestazioni del Verona di Juric. E in effetti non si può non celebrare un risultato così netto (e tutto sommato giusto) contro una squadra come il Napoli, una formazione che ambisce a essere nel gruppone di vertice. Ecco un estratto del pezzo (clicca qui se vuoi leggere l’articolo completo):

Verona-Napoli, Juric si esalta: il tecnico croato sta facendo la differenza

“30 punti nel girone di andata. Il Verona celebra l’ultima partita prima del giro di boa del campionato con una prestazione sontuosa, ribaltando lo 0-1 subito dopo 9 secondi con tre reti. Dimarco, Barak e Zaccagni firmano il 3-1, la prova di squadra è eccellente, la grinta è spaventosa. Vittoria voluta, vittoria ottenuta contro un Napoli ricco di campioni ma povero di idee. 3-1 come nell’anno dello scudetto. L’ennesima conferma che Juric è il miglior allenatore dopo Osvaldo Bagnoli”. Beh, hanno ragione Che dire del Napoli? I partenopei si sono sciolti come neve al sole.

Il Napoli, da par suo, non ha sfruttato l’avvio in discesa e si è fatto ribaltare (e dominare) dal Verona. Questo è quanto va in scena al Bentegodi, dove la squadra di Gattuso, nonostante il freddo, si scioglie come neve al sole. La gara in pratica parte sullo 0-1, con Lozano che va in gol dopo 9 secondi. Per il resto è un crollo verticale.