A Verona spuntano i volantini della “palestra di fascismo”

VENEZIA – “Arcobaleno nero – la prima palestra di fascismo di Verona”: questo il titolo di un volantino apparso in questi giorni a Verona, che annuncia la nascita di un luogo di aggregazione fascista nel quartiere Trento, con tanto di effige di Benito Mussolini. “Perché è una palestra? Perché il fascismo è lo sport completo”, recita poi il volantino, che spiega: “Siamo un gruppo di giovani italiani di ogni età, apolitici e apartitici. A Verona mancano gli spazi di aggregativi per i giovani militanti disallineati dall’ideologia dominante. A ciò noi diciamo no, e questo luogo che mancava oggi lo andiamo a creare. Abbiamo un’idea e la difenderemo. Contro l’integrazione dello straniero, noi propugnamo la disintegrazione. Siamo ribelli, il dinamismo che ci pulsa nelle arterie. Il nostro desiderio è Ordine”.

E, ancora, si legge nel volantino: “Vogliamo mordere la Vita, rendendo i nostri corpi macchine perfette per graffiare la società. Fino a farla sanguinare. Presso la nostra palestra è il posto giusto per forgiare il tuo corpo, l’unica arma che abbiamo per affrontare a testa alta le sfide del millennio. Lo sbarco è imminente nel quartiere Trento. Non sei convinto? Vieni a dircelo in faccia. E anche se porti questo volantino, non faremo sconti a nessuno”, si conclude il messaggio.

