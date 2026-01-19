a-vicenza-l’evento-di-apertura-di-vioff-conquista-i-giovani:-ecco-il-fuori-fiera-di-vicenzaoro

ROMA – Oltre 650 studenti delle scuole primarie e secondarie di Vicenza e provincia hanno preso parte al Golden Talk, l’evento formativo che ha inaugurato Vioff ‘Golden Key’, il Fuori Fiera di Vicenzaoro.

L’incontro si è svolto nell’esclusiva cornice del Teatro Palladio, nel quartiere fieristico di Vicenza che, dal 16 al 20 gennaio, ospita il salone orafo di Italian Exhibition Group, il Salone internazionale leader per oreficeria, gioielleria di Ieg, in corso fino a martedì 20 gennaio assieme al salone delle tecnologie per il settore T.Gold e a Vo Vintage, evento b2c aperto agli appassionati di gioielli e orologi vintage di pregio.Vioff ‘Golden Key’ animerà invece il centro storico della città da oggi fino a domenica 18 gennaio.

L’evento, realizzato in collaborazione con Confindustria Federorafi e Confindustria Vicenza – sezione orafa e argentiera – e moderato da Skuola.net, ha aperto la prima giornata di Vicenzaoro. Il Golden Talk ha rappresentato, anche per questa quindicesima edizione del Fuori Fiera, un importante momento di confronto tra studenti, professionisti e imprese del territorio, pensato per avvicinare i giovani alla filiera dell’oro e del gioiello.

All’incontro hanno partecipato gli studenti di ben 11 istituti scolastici (Engim Veneto – Sfp Patronato Leone XIII Vicenza, Scuola secondaria ‘G. Ambrosoli’ Ipsia F. Lampertico, Itis ‘A.Rossi’, Gold Academy Vicenza 1858, Istituto Comprensivo IC Marconi Altavilla Vicentina, Istituto Comprensivo ‘A. Faedo’, Istituto Comprensivo ‘Ramiro Fabiani’, Scuola secondaria di I grado ‘F. Petrarca’, Liceo Artistico ‘A. Canova’, Iis Antonio Canova), coinvolti in un percorso di orientamento che mette al centro innovazione, digitalizzazione, inclusione e futuro delle competenze.

Ad alternarsi sul palco figure provenienti da ambiti diversi ma complementari: Marco Braggion, tagliatore presso Taglieria Pietre Preziose; Lal Dal Monte, designer progettista di Nuovi Gioielli di Mussolente; Chiara Fabbri, creativa e designer di Fope; Alessandro Gabriele, event manager di Studio Concept Roma; Matteo Gaudino, executive assistant – Gaudino Marco; Matteo Giantin, esperto di innovazione – Progold.

Attraverso il racconto dei propri percorsi formativi e professionali, i relatori hanno offerto a un’entusiasta platea uno sguardo concreto sulle competenze oggi richieste dal settore.

Golden Talk è stata l’occasione per mostrare come il settore orafo-gioielliero non solo possa essere una carriera affascinante e gratificante, ma anche un luogo in cui arte, tecnologia e passione si incontrano per creare opportunità unica di crescita professionale.

“Golden Talk non è solo un evento, ma un investimento culturale: significa dare ai nostri giovani strumenti reali per orientarsi, conoscere le professioni e immaginare il proprio futuro dentro una filiera che è identità, storia e innovazione per Vicenza e per tutto il distretto orafo- ha dichiarato Leone Zilio, assessore allo sport, ai grandi eventi e al Parco della Pace della Città di Vicenza- Come amministrazione comunale crediamo fortemente in iniziative che uniscono scuola e lavoro, tradizione e nuove competenze, creatività e tecnologia. Il coinvolgimento di così tanti istituti e di oltre seicento studenti dimostra che c’è una gran voglia di scegliere consapevolmente e di costruire percorsi solidi. Vioff apre con un messaggio chiaro: il futuro si costruisce insieme, partendo dai giovani. Ed è nostro dovere, come istituzioni, creare le occasioni perché possano incontrare chi oggi lavora, innova e tiene vivo uno dei settori simbolo del nostro territorio”.

“La formazione e l’informazione continua per le giovani generazioni devono continuare ad essere le basi portanti delle strategie di qualsiasi settore manifatturiero indipendentemente dalle congiunture dei mercati. Nel mio programma ho voluto ribadire l’importanza strategica di questo asset per continuare a portare il nostro contributo per contrastare i preoccupanti dati in termini di declino demografico, di esodo dei giovani dal nostro Bel Paese – dove solo un terzo dei giovani che vanno all’estero poi rientrano in Italia -, e di mismatch tra domanda e offerta di lavoro: per le imprese è difficile recuperare sul mercato il 50% dei profili richiesti.

L’evento Golden Talk con Skuola.net e Ieg nel giorno dell’opening di Vicenzaoro, con il supporto di Federorafi grazie alla vicepresidente Alessia Crivelli e alla past president Claudia Piaserico, rappresenta una tappa fondamentale nel non facile percorso di cercare di contrastare il trend prima descritto- ha dichiarato la presidente di Confindustria Federorafi, Maria Cristina Squarcialupi- Le testimonianze dei giovani già entrati nel mondo del lavoro con la descrizione delle esperienze fatte sui molteplici percorsi di studio e di crescita professionale nell’ambito orafo hanno catturato l’attenzione delle diverse centinaia di studenti presenti in sala. I racconti fatti dal creativo, dalla designer fino al tagliatore di pietre o dal responsabile eventi all’esperto di innovazione hanno sicuramente arricchito il bagaglio di conoscenze degli studenti e la loro consapevolezza delle opportunità che il settore offre, incrementato la visibilità e la reputazione del comparto e, sono convinta, orientato molti ragazzi a prendere in considerazione la professione orafa. Gli studenti oltretutto hanno potuto trovare conferma immediata di quanto ascoltato e dibattuto grazie alla successiva visita alle preziose meraviglie esposte nei 1300 stand di Vicenzaoro. Sono iniziative ineludibili per creare e per consolidare il feeling con le giovani generazioni e per garantire nuova linfa, nuovi stimoli e nuove energie alla leadership del Made in Italy orafo-gioielliero”.

Sul valore del coinvolgimento delle nuove generazioni si è soffermato anche Matteo Farsura, Global Exhibition Manager Jewellery & Fashion di Ieg: “Per la seconda volta è l’energia dei giovani studenti ad aprire Vicenzaoro con il Golden Talk, un ponte concreto tra scuola e imprese. Il salone è un patrimonio di conoscenza e relazioni che mettiamo anche a loro disposizione, perché possano confrontarsi con l’eccellenza del comparto. L’intercambio generazionale genera certamente valore, è nuova linfa per l’industry, per rinnovarsi e costruire il proprio futuro”.

A moderare l’evento il direttore di Skuola.net, Daniele Grassucci che così ha commentato l’evento: “L’orientamento a cui studenti e famiglie sono abituati spesso presenta solo gli strumenti – ovvero i percorsi formativi – senza mai prospettare i punti di approdo di un progetto di vita. Questo approccio fatto di ‘ubriacature’ di open day a scuola o all’università, spesso però esclude dai radar degli studenti la possibilità di conoscere mestieri e professioni ma anche mondi importanti come l’industria orafa-gioielliera. Per questo eventi come quello di oggi sono fondamentali, soprattutto in un territorio come quello di Vicenza che rappresenta una eccellenza mondiale sia a livello produttivo che fieristico in questo ambito”.

Innovazione, digitalizzazione, inclusione e futuro delle competenze sono stati al centro di una mattinata formativa che ha offerto uno sguardo concreto su un comparto in profonda trasformazione e sulle opportunità professionali che ne derivano. Un futuro che è, oggi più che mai, nelle mani dei giovani.

