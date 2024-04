a-vicenza-scontri-al-corteo-dei-centri-sociali-contro-israele

Contro un padiglione di Israele in Fiera: fumogeni e petardi

Vicenza, 20 gen. (askanews) – Scontri con la Polizia a una manifestazione organizzata dai “Centri sociali del Nord Est” contro la presenza di un padiglione di Israele alla Fiera di Vicenza.Nel polo fieristico è in corso VicenzaOro, fiera internazionale che raccoglie centinaia di visitatori ogni anno. Nella tarda mattinata un corteo di circa 500 persone ha cambiato il percorso stabilito, dirigendosi verso la Fiera per manifestare.A quel punto sono intervenute le forze dell’ordine in tenuta antisommossa per arginare il corteo. Dai manifestanti sono partiti fumogeni e petardi e le forze dell’ordine hanno risposto con idranti e cariche di alleggerimento.Nelle immagini diffuse sui social da Global Project che si definiscono “sito web indipendente che si occupa di attualità politica e movimenti sociali”, si vede il momento degli scontri con le forze dell’ordine.La polizia ha riferito che ci sono 9 poliziotti feriti negli scontri di cui uno “seriamente ustionato”, mentre alcuni manifestanti sono stati portati in Questura. Il sindacato Fsp Polizia di Stato parla di “una manifestazione di assoluta violenza, con tanto di artifizi modificati e contenenti schegge metalliche, che dimostrano una chiara volontà di fare più male possibile.