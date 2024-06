a-villa-brasini-la-international-summer-dinner-gala

Consegnati gli Excellence Awards a personalità dell’imprenditoria e delle Istituzioni

Roma, 13 giu. (askanews) – Nella splendida cornice di Villa Brasini, in via Flaminia Vecchia 489, il 12 giugno, alle ore 20:30, si è svolto il consueto Red Carpet e l’International Dinner Gala Place di Nova Stella Lux, partner di Diga Golf ed Excellence Magazine volto a celebrare l’uscita del nuovo numero di Excellence Magazine, piattaforma di supporto dell’Internazionalizzazione del Made in Italy riconosciuta dall’I.T.A. e dei suoi partners e sponsors, espressioni delle eccellenze italiane.

L’evento, giunto alla XXVIII edizione, creato dalla dott.ssa Anita Lo Mastro, Partner e Senior Advisor per l’Internazionalizzazione e Promozione d’Impresa ed Associazioni che contribuiscono alla formazione in tale settore, vanta l’Alto Patrocinio dell’ I.T.A. (Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane), di Federalberghi Roma, di Fincalabra, del Comitato Atlantico, dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, della Regione Lazio, della Fondazione ENAV E.T.S. del Diga Golf (Associazione Diplomatici golfisti) e di Identità Italia (Associazione internazionale volta a promuovere l’appartenenza delle origini italiane).

La kermesse, partecipata da un parterre internazionale di diplomatici, rappresentanti delle istituzioni e imprenditori, è stata condotta dalla giornalista RAI Camilla Nata che ha presentato Excellence, i nuovi partners e sponsors, con annessa proiezione di un trailer delle loro attività. A seguire, l’esposizione di un’opera d’arte dell’artista Marco Nereo Rotelli, denominato “Artista della Luce” per le sue grandi installazioni luminescenti nelle capitali del mondo, tutte un invito all’amore.

La serata è stata allietata dalla speciale performance del Tenore Cristian Ricci, direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica del Veneto a cui è seguito la consegna dell’EXCELLENCE AWARD realizzato dall’artista Marco Nereo Rotelli, conferito a S.E. l’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos Garcia de Alba, all’Avvocato Catia Tomasetti Presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, al Dott. Claudio Bertolotto Presidente della Bertolotto S.p.A. per il progetto “Door is Love” (ideato da M.N.R. e prodotto da “Ever in Art”) e al Dott. Lorenzo Galanti Direttore Generale dell’I.T.A. (Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane). Tra gli ospiti sono intervenuti: Maria Fajtova, soprano moglie dell’Ambasciatore della Repubblica Ceca Jan Kohout, la Vicedirettore ASI (Agenzia Spaziale Italiana) Elda Bulgherini Turco, il Direttore Generale ICE Lorenzo Galanti, la Presidente ENAV Alessandra Bruni, il Dirigente generale e Capo Dipartimento del MIMIT Avvocato Amedeo Teti, il Presidente del Comitato Atlantico Italiano Fabrizio W. Luciolli, il Prefetto Maurizio Masciopinto, Direttore dell’Ufficio Centrale Ispettivo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Alla kermesse hanno preso parte l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti S.E. Abdulla Ali Al Subousi, l’Ambasciatore del Sultano dell’Oman Nazar Al -Said, l’Ambasciatore della Moldavia Anatolie Urecheanu, l’Ambasciatrice della Lettonia Elita Gavele, Vugar Hajiyev, consigliere dell’Ambasciatore dell’Azerbaigian. Tra gli imprenditori, Stefano Tositti, CEO di Aquera e Edolo Ghirelli di Villa Brasini 489. Il gala si è concluso con il brindisi dell’edizione speciale di “Bollicine” ideate appositamente per Nova Stella Lux da Cantine Girardi e il consueto taglio della speciale torta creata dalla Pasticceria di Maria Grazia Veneziani.

Agli Ospiti sono state donate delle shopper contenenti l’ultimo numero dei magazine di Excellence Magazine e di Diga Golf e dei cadeaux dei partners. Un ringraziamento a Zarina Gioielli e allo stilista Luigi Auletta, Presidente di Impero Couture, per i preziosi abiti realizzati per la padrona di casa, Dott.ssa Anita Lo Mastro.