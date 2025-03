a-vinitaly-arriva-“komb(w)ine”,-nuova-bevanda-tra-vino-e-kombucha

Milano, 30 mar. (askanews) – Sarà presentato in anteprima a Vinitaly “Komb(w)ine”, una nuova bevanda naturalmente analcolica “che unisce la sapienza enologica al mondo della kombucha”. Il progetto nasce dall’incontro tra Ettore Ravizza, founder di “Evoluzioni – The good for you beverage company”, e l’enologo Andrea Moser, ideatore dei Temporary Wine e fondatore della società di consulenza AMProject.

Prodotto a partire da mosto d’uva monovarietale e tè biologico, Komb(w)ine utilizza Symbiotic culture of bacteria and yeast (Scoby), la madre di lieviti e batteri responsabile della fermentazione e dell’eliminazione dell’alcol. Il risultato è una bevanda che mantiene le caratteristiche organolettiche dell’uva “e ne arricchisce il profilo con acidità, eleganza e complessità, senza alcun contenuto alcolico”.

“‘Komb(w)ine’ è un ponte tra passato e futuro, dove la tradizione si rinnova senza perdere la propria essenza” afferma Ravizza, spiegando che “non è un’alternativa al vino, né una sua versione privata dell’alcol, ma una nuova espressione di gusto e profondità”. Pensata per essere consumata in purezza o in “pairing raffinati”, “Komb(w)ine” si propone anche come nuova opzione per il canale Horeca e per chi, per scelta o necessità, preferisce evitare l’alcol. Può essere realizzata in versione monovarietale o in blend, aprendo nuove possibilità per la degustazione.

“Sono innumerevoli i motivi che ci hanno spinti a immaginare una nuova strada per il vino” aggiunge Moser, evidenziando che “tra questi, il desiderio di proporre un’alternativa sostenibile al vino dealcolato, e la crescente attenzione verso uno stile di vita salutare. Condividere le nostre professionalità ha permesso di creare un prodotto utile e innovativo per un settore che deve reinventarsi”.

‘Komb(w)ine’ nasce dalla vigna “ma conserva le proprietà benefiche tipiche della kombucha: acidi organici, antiossidanti, amminoacidi, minerali, lieviti e batteri vivi. Favorisce la digestione, sostiene il sistema immunitario e contribuisce alla biodiversità del microbiota intestinale”.

Foto di Gaia Menchicchi