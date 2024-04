A Vinitaly il “Focus Africa, mercato pilota per il vino italiano”

Promosso dal mensile “Africa e Affari” il 16 aprile alle 15

Roma, 12 apr. (askanews) – “Focus Africa, un mercato pilota per il vino italiano”: questo il titolo della tavola rotonda promossa dal mensile “Africa e Affari” il 16 aprile a Vinitaly a Verona (PalaExpo, Sala Vivaldi dalle 15 alle 16.30), per ragionare sui trend che vedono il continente africano come nuovo mercato per i produttori di vino di tutto il mondo.

Moderato dal direttore editoriale della rivista, Gianfranco Belgrano, all’incontro parteciperanno gli esperti kenioti Victoria Mulu-Munywoki e Eric Kyalo della società di importazione Beverex Africa, e il ghanese Mark Artivor e il nigeriano Ozi Ayewoh fondatori di VinPodium Ltd, società di consulenza nel settore vinicolo.

“L’Africa è al centro di una serie di megatendenze che stanno ridefinendo il suo panorama economico e sociale: la rapida urbanizzazione sta creando nuovi centri di consumo e influenza le preferenze dei consumatori, mentre la crescita demografica porta a un aumento generale della domanda” spiega “Africa e Affari”, aggiungendo che la crescita della classe media “sta inoltre innescando un aumento del potere d’acquisto e una maggiore predisposizione per i prodotti di alta qualità, compresi i vini pregiati”.

Tuttavia, il mercato africano “presenta sfide uniche che richiedono un approccio strategico e adattabile da parte dei produttori di vino italiani: dalla complessità della distribuzione ai requisiti normativi che variano da Paese a Paese, la comprensione delle sfumature del mercato è essenziale”. Inoltre, il mensile evidenzia che la sensibilità culturale e la diversità dei gusti “rendono necessaria una strategia di marketing mirata e personalizzata per catturare l’attenzione dei consumatori africani”.