Ha provato a giocare la ‘carta europea’ il premier Conte per chiedere ai suoi alleati una convergenza sul dl semplificazioni. “Bisogna mandare un testo a Bruxelles, dimostrare coraggio e voglia di rischiare”, l’invito per sbloccare i veti sul campo. La consapevolezza è che “dobbiamo correre” ma chi non è d’accordo sul testo ha obiettato che il prossimo Consiglio europeo è previsto più in là e quindi c’è ancora tempo.

Ecco così che il decreto potrebbe slittare anche alla prossima settimana. È possibile che il dl arrivi sul tavolo del Cdm lunedì. L’incontro tra il presidente del Consiglio e il segretario del Pd,

L’articolo A vuoto il pressing di Conte sul decreto semplificazioni proviene da Notiziedi.

