A Wuhan hanno trovato migliaia di nuovi contagiati asintomatici

AGI – Migliaia di infezioni asintomatiche potrebbero aver colpito gli abitanti della città di Wuhan, in Cina, dopo che la pandemia era stata considerata sotto controllo. Emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Plos Neglected Tropical Diseases, condotto dagli esperti dell’Università di Wuhan, che hanno testato più di 60 mila persone sane in Cina per verificare la presenza di anticorpi SARS-CoV-2.

“La città di Wuhan è stato il primo luogo in cui sono stati segnalati i casi di Covid-19 – ricorda Xue-jie Yu dell’Università di Wuhan – e, tra dicembre 2019 e maggio 2020, si registrano nella regione quasi i due terzi di tutti i casi di infezione in Cina.

