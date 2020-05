A Wuhan si registra il primo focolaio dopo la fine del lockdown

Crescono i timori per un ripresa del contagio da coronavirus in Cina. Sono 17 i nuovi casi di contagio nel Paese, dove si registra il primo focolaio a Wuhan dopo la fine del lockdown, terminato l’8 aprile scorso. Dei 17 casi registrati, dieci si sono sviluppati localmente, mentre sette sono casi di rientro dall’estero, verificatisi tutti nella regione autonoma della Mongolia Interna, secondo l’ultimo conteggio della Commissione Nazionale per la Sanità cinese.

Cinque nuovi casi si sono registrati a Wuhan, la città da cui si e’ diffusa l’epidemia, e i nuovi contagiati vivono tutti nello stesso compound residenziale: uno dei cinque e’

